Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

Минтруд намерен изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет

Министерство труда намерено изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина, ее слова приводят «Известия».

По словам депутата, изменения коснутся и имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. По новым требованиям, претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно.

В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля (за исключением случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам социальной поддержки).

Готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Ольга Баталина о мерах социальной поддержки

Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По словам замминистра, внесены эти изменения будут до конца этого года.

Выплаты семьям

Также в Госдуме ранее предложили увеличить ежемесячные выплаты семьям с детьми. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о базовом доходе для семей с детьми, в рамках которого предлагается выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на каждого члена семьи. Предполагается, что в случае принятия документа полная семья с двумя детьми будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, пока младшему не исполнится 18 лет.

10 тысяч рублей получат семьи на каждого ребенка на подготовку к школе

Также по указу президента Владимира Путина в начале августа семьи с детьми получили единовременные выплаты по десять тысяч рублей на ребенка. Эти средства должны помочь родителям собрать детей в школу. Программа обойдется в 200 миллиардов рублей и охватит 17 миллионов школьников.

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Единовременные выплаты

Аналогичные единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей этой осенью получат российские пенсионеры. 22 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. При этом, от самих пенсионеров ничего не требуется: Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги. Причем, деньги получат все: и работающие, и нет. Средства начнут поступать уже в сентябре.

Разовые выплаты на сумму 15 тысяч рублей, согласно указу президента, получат все сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие. По словам главы государства, выплата будет одинаковой для всех, вне зависимости от звания. Кроме того, он предложил распространить дотацию и на курсантов военных училищ.

Выплаты педагогам

Также Владимир Путин в среду, 25 августа, заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что одной из реформ может стать изменение структуры заработной платы.

70 процентов составит доля оклада педагога по новому законопроекту

По его словам, по нынешним нормам, оклад может составлять 25 процентов зарплаты, в то время как вся остальная сумма — это стимулирующие выплаты, то есть премии, надбавки и прочее. В Госдуме предлагают этот показатель увеличить до 70 процентов. По мнению политика, такая пропорция делает отношения работника и работодателя более безопасными.