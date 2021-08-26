Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

Министерство труда намерено изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина, ее слова приводят «Известия».
По словам депутата, изменения коснутся и имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. По новым требованиям, претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно.
В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля (за исключением случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам социальной поддержки).
Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По словам замминистра, внесены эти изменения будут до конца этого года.
Выплаты семьям
Также в Госдуме ранее предложили увеличить ежемесячные выплаты семьям с детьми. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о базовом доходе для семей с детьми, в рамках которого предлагается выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на каждого члена семьи. Предполагается, что в случае принятия документа полная семья с двумя детьми будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, пока младшему не исполнится 18 лет.
Также по указу президента Владимира Путина в начале августа семьи с детьми получили единовременные выплаты по десять тысяч рублей на ребенка. Эти средства должны помочь родителям собрать детей в школу. Программа обойдется в 200 миллиардов рублей и охватит 17 миллионов школьников.
Единовременные выплаты
Аналогичные единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей этой осенью получат российские пенсионеры. 22 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. При этом, от самих пенсионеров ничего не требуется: Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги. Причем, деньги получат все: и работающие, и нет. Средства начнут поступать уже в сентябре.
Разовые выплаты на сумму 15 тысяч рублей, согласно указу президента, получат все сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие. По словам главы государства, выплата будет одинаковой для всех, вне зависимости от звания. Кроме того, он предложил распространить дотацию и на курсантов военных училищ.
Выплаты педагогам
Также Владимир Путин в среду, 25 августа, заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что одной из реформ может стать изменение структуры заработной платы.
По его словам, по нынешним нормам, оклад может составлять 25 процентов зарплаты, в то время как вся остальная сумма — это стимулирующие выплаты, то есть премии, надбавки и прочее. В Госдуме предлагают этот показатель увеличить до 70 процентов. По мнению политика, такая пропорция делает отношения работника и работодателя более безопасными.