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12:35, 18 июня 2026Россия

Украина выпустила по российским объектам крылатые ракеты большой дальности

Минобороны России заявило о четырех сбитых крылатых ракетах ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре крылатые ракеты большой дальности, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, уничтожены 992 дрона и 20 авиабомб. Подробности о районах их поражения в ведомстве не привели.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 18 июня более полутысячи беспилотников ВСУ. Дроны сбиты в 18 регионах страны, а также над акваторией Азовского моря.

Утром в четверг ВСУ продолжили попытки атаковать Москву. Налет назвали крупнейшим за последние два года. Согласно официальным данным мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По его словам, в результате оказался поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод.

В Подмосковье по последним данным пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

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