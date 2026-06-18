Гоблин усомнился в прелестях Евросоюза

Блогер Пучков заявил, что вступление в Евросоюз не несет выгоды для страны

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что вступление в Европейский союз (ЕС) не несет выгоды для страны, вопреки распространенному представлению об этом. Таким мнением он поделился в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, во многих странах после вступления в Евросоюз падал уровень жизни. Например, после того, как Польша стала частью объединения, многие ее жители переехали в Исландию. «Вопрос: как же хорошо у вас на родине [стало], что вы все убежали аж в Исландию нищую? Здесь, оказывается, лучше, чем дома, потому что домой вы не едете. И что за прелести в Евросоюзе?» — усомнился в пользе ЕС Гоблин.

Переводчик подчеркнул, что страны-участницы не получают выгоды от нахождения в Евросоюзе. Руководство же объединения, по мнению блогера, находится на их содержании и «живет отлично».

Ранее Пучков обратился к россиянам, уехавшим из страны и при этом общающихся на русскоязычных форумах. Он предположил, что такие люди не смогли освоиться в новой стране.