Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 18 июня 2026Наука и техника

Российский «Сокол» получил несколько режимов полета

ТАСС: Российский БПЛА «Сокол» получил несколько режимов полета
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сокол» получил несколько режимов полета. Об этом ТАСС на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске рассказал официальный представитель компании-разработчика.

По словам собеседника, БПЛА может летать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Представитель добавил, что БПЛА может захватывать и удерживать выбранный объект, а элементы искусственного интеллекта позволяют ему оценивать ситуацию, идентифицировать и сопровождать объекты.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее официальный представитель компании-разработчика сообщил, что новый беспилотный разведывательный комплекс «Сокол» впервые представят на выставке в Минске.

Также в июне концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представил радиолокационную станцию для поиска дронов «Сокол» в ходе международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

    В Европе задумались о пересмотре решения по выданным россиянам шенгенским визам

    Российский пенсионер получил 13 лет колонии за перевод девяти тысяч рублей на счет ВСУ

    Виновная в отмывании денег Митрошина расплакалась после приговора

    Мурашко раскрыл среднее время приезда скорой помощи в России

    Российская школьница пострадала из-за найденной на улице гранаты

    Россиянам назвали риски ежедневных коротких поездок для мотора

    Генерал-лейтенант высказался об ответе на крупнейшую за два года атаку ВСУ на Москву

    Стало известно о новом обмене телами военных между Россией и Украиной

    Матвиенко заявила о превращении вузов России в территорию семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok