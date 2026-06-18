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12:36, 18 июня 2026Путешествия

Россиянка описала достопримечательность в Китае словами «большое разочарование»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: China Daily / Reuters

Российская тревел-блогерша описала достопримечательность в Китае словами «большое разочарование». Об этом она написала в личном блоге «Надюшка-путешественница» на платформе «Дзен».

После трех дней в Пекине соотечественница отправилась в провинцию Хунань, чтобы побывать в национальном парке Тяньмэнь, который известен знаменитыми «Небесными вратами». Это огромная природная арка высотой в 131 метр, расположенная на высокой горе. Однако дождь и туман немного испортили впечатления путешественницы. «Обидно, конечно, но погода в этих местах непредсказуема, поэтому нам оставалось только мечтать, что она все же изменится к лучшему», — пишет автор блога.

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До достопримечательности ее путь лежал через «Лестницу в небеса» и 999 ступеней. «Кроме главного ее портала, где расположен Алтарь Тяньмэнь — место, где верующие обычно совершают богослужения, — дальше вверх уже ничего не видно, туман и набежавшие облака опустили перед нами занавес, и "Небесные врата" остались где-то там, за ними», — поделилась россиянка.

По ее словам, подобная погода в районе достопримечательности — частое явление. Тем не менее соотечественница все равно рекомендовала туристам не ждать идеальных условий и отправляться исследовать провинцию, взяв с собой дождевики.

Ранее россиянка описала быт в Китае словами «распространены туалеты в виде дырки в полу». В первую очередь соотечественница обратила внимание на отсутствие центрального отопления в домах.

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