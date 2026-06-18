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11:41, 18 июня 2026Путешествия

Россиянка описала быт в Китае словами «распространены туалеты в виде дырки в полу»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена описала быт в Китае словами «распространены туалеты в виде дырки в полу». Об этом она написала в личном блоге «Лайк Трэвэл Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь соотечественница обратила внимание на отсутствие центрального отопления в домах. По ее словам, зимой в квартирах холодно, ситуация усугубляется влажным климатом. «Китайцы обогреваются кондиционерами, но их, естественно, не хватает. Максимум можно прогреть одну комнату, в ванной комнате температура как на улице, особенно, если есть окна», — написала автор блога.

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Также она рассказала, что Китай является одним из основных поставщиков сушильных машин, однако для большинства населения страны эта технология остается недоступной. «Почему не пользуются сушильными машинами, которые они сами же и производят? Я вам отвечу: не хватает места и денег, плюс привычка сушить вещи на улице уже стала нормой», — пояснила тревел-блогерша.

Кроме того, россиянка рассказала, что в китайских квартирах до сих пор существуют туалеты в виде дырки в полу. «Их можно встретить в старом и новом жилье, на вокзалах, в поездах, на рынках, в кафе и общественных туалетах. Современные унитазы с сиденьем тоже есть, но редко, понятно, что в отелях и популярных торговых центрах, ориентированных на туристов», — заключила она.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и описала впечатления фразой «у нас никогда не будет так безопасно». Она отметила, что в этой стране можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.

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