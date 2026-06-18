Сенатор Карасин: Саммит G7 показал неготовность Украины и Запада к переговорам

Россия готова к переговорам и контактам по урегулированию украинского конфликта, однако саммит G7 показал неготовность Киева и Запада, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом итоге встречи западных лидеров сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Мы готовы к переговорам. Мы готовы к контактам, но только тогда, когда с другой стороны будет такая готовность. Пока у них готовность продолжать агрессивные бандитские действия против нашей родины», — сказал Карасин.

Сенатор отметил, что, судя по завершившемуся саммиту G7 во Франции, желания сесть за стол переговоров нет ни у Киева, ни у европейских партнеров Украины.

«Они страшно довольны единым фронтом борьбы с Россией и всячески подталкивают на новые авантюры режим Зеленского. Будем ждать, когда та сторона будет иметь такое желание», — заключил он.

Ранее обозреватель итальянского L'AntiDiplomatico Элисео Бертолази на фоне саммита G7 отметил, что в Киеве прекрасно осознают, что в ближайшее время потерпят поражение, однако они вместе с западными партнерами намерены продолжать вести боевые действия.