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12:33, 18 июня 2026Ценности

В сети восхитились внешностью Галкина на фото в честь 50-летия

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал новое фото в честь 50-летия и восхитил фанатов внешностью. Кадр и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ведущий предстал на размещенном черно-белом снимке в классических брюках с завышенной талией и ремнем на поясе. Помимо этого, комик надел поло и укороченное пальто с воротником. Кроме того, Галкин сделал укладку, распустив вьющиеся волосы, и закрепил на груди солнцезащитные очки. «50», — подписал он юбилейный пост.

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Пользователи сети оценили фото в комментариях под публикацией. «Знаете благородство? Он родил!», «Продолжайте держать нас в сексуальном страхе еще 50 лет», «Лучшие 50 лет, которые я видела», «Пушкин в XXI веке», — написали они.

В мае Галкин обратился к хейтерам под фото из спортзала. Ведущий разместил несколько кадров с тренировки. На снимках он позировал в черной майке и спортивных шортах, демонстрируя мышцы.

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