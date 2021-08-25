В Госдуме предложили платить семьям с детьми в десять раз больше

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о базовом доходе для семей с детьми, в рамках которого предлагается выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на каждого члена семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что в случае принятия документа полная семья с двумя детьми будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, пока младшему не исполнится 18 лет. Миронов рассказал, что получателями выплаты могут стать до 60 миллионов граждан, а затраты из федерального бюджета депутат оценивает в 7,2 триллиона рублей ежегодно.

Ранее президент Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по десять тысяч рублей на ребенка, чтобы родители смогли собрать его в школу. Выплаты начались 2 августа. По оценке правительства, на них потратят более 200 миллиардов. Однако предложение Миронова потребует в десятки раз больше средств.

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Деньги на эти выплаты «эсеры» предлагают найти с помощью реформы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и отказа от компенсации налогов экспортерам сырья. Соответствующие законопроекты также предложены депутатами.

Перед выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября, Миронов выдвинул большое количество инициатив, предполагающих беспрецедентные бюджетные расходы.

Например, в феврале он утверждал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо поднять до 50-60 тысяч рублей, а прожиточный минимум — выше 31 тысячи рублей. В текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля, а прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 702 рублей

В мае Миронов заявил, что в России следует как можно скорее ввести базовый доход, который можно сформировать из средств от продажи углеводородов. Также он требовал отменить пенсионную реформу 2018 года, ликвидировать Пенсионный фонд и списать долги россиян по микрокредитам.