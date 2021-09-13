В России предложили заменить мигрантов пенсионерами

Российские пенсионеры могут решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. Такое мнение высказал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов во время общения с представителями бизнеса в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости. Местный ресторатор пожаловался Титову на нехватку неквалифицированного персонала в общепите.

Пенсионеры хотят работать и готовы заменить мигрантов, но не делают этого, поскольку опасаются лишиться индексации пенсий. «Они потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы. Это дестимулирует людей выходить работать», — сказал Титов. Индексация выведет из тени многих пенсионеров, считает омбудсмен. Он упрекнул Минфин в том, что тот не выделяет деньги на нее.

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Ранее с подобной инициативой выступал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он предлагал привлекать неработающих пенсионеров в строительную отрасль, где наблюдается острая нехватка иностранной рабочей силы. По его словам, в регионах идет борьба за трудовые ресурсы.

В середине сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что в городе не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов. Он рассказал, что работодателям, в первую очередь застройщикам, приходится перекупать сотрудников друг у друга, что увеличивает стоимость услуг мигрантов.

Ранее депутат Алексей Журавлев призвал организовать трудовые лагеря для мигрантов и отправить их работать за пределы населенных пунктов, «на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири, где не хватает своих рабочих рук». Он также предложил наказывать преступников-иностранцев «показательно жестче», чем россиян, из-за высокого уровня криминализации среди иностранцев.