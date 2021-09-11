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Россиянам раскрыли порядок действий при ошибках в начислении пенсий

Представитель Совфеда Бибикова: при ошибках в начислении пенсий нужно обратиться в ПФР
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой» раскрыла порядок действий в случае, если россияне заметили ошибки при начислении пенсий.

По ее словам, если пенсия рассчитана неправильно, нужно обращаться в территориальный Пенсионный фонд, Пенсионный фонд России (ПФР) или в суд. «Необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, чтобы оно дало мотивированный ответ, почему сумма рассчитана таким образом», — сказала Бибикова.

Она отметила, что сотрудники фонда не имеют права отказать в разъяснениях. «Как правило, ответ дают очень подробный», — заявила представитель Совфеда, подчеркнув, что в ответе фонд указывает общий трудовой стаж пенсионера, а также периоды, которые не были учтены при расчете пенсии.

В случае, если россиянин не согласен с ответом, он может обратиться в Пенсионный фонд России либо в суд. При этом имеет значение зарплата до 2002 года. Учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за период до 2002 года по выбору самого пенсионера.

Ранее в ПФР объяснили, что одной из причин неправильного размера пенсии россиян может быть ошибки в документах. На сами пенсионные выплаты и их назначение влияют неправильно указанная в трудовой книжке должность или отсутствие печати.

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