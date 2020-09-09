В Госдуме предложили компенсировать россиянам недополученные пенсии

Группа депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект, предлагающий компенсировать россиянам недополученные по ошибке пенсии путем доначисления им пени. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня россиянам, которые недополучили пенсионные выплаты из-за различных ошибок при оформлении, эти деньги никак не возмещаются. Авторы законопроекта считают, что в таких случаях Пенсионный фонд России должен выплачивать пенсионерам компенсацию в виде ежемесячной надбавки процента с недополученной суммы. При этом размер процентов следует привязать к ключевой ставке Центробанка, считают законодатели. По их мнению, это позволит не только обеспечить выплату недополученных денег, но и проиндексировать их.

Ранее опрос показал, что почти половина россиян хотели бы провести грядущую пенсию на море. А вот популярное мнение о том, что люди в возрасте мечтают ухаживать за грядками, оказалось мифом — такого будущего хотят лишь 14,7 процента россиян.