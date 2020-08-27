От Пенсионного фонда России призвали избавиться

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал власти избавиться от Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом он написал в Twitter.

Миронов сослался на нарушения в работе Пенсионного фонда, выявленные аудиторами Счетной палаты. «Необходимо отказаться от посредничества этой организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого, и платить пенсии напрямую из бюджета», — написал политик.

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В ходе проверки, результаты которой были опубликованы 25 августа, Счетная палата выявила многочисленные нарушения в работе Пенсионного фонда. В течение долгого времени некоторым гражданам начислялись пониженные выплаты, в то время как другим людям начисление пенсии производилось даже после смерти.

Размер переплаты в 2017-2019 годах в двух территориальных отделениях ПФР составил 377 миллионов рублей. Средства были сняты со счетов умерших получателей их родственниками, из-за чего вернуть их можно только в судебном порядке или по их собственному желанию.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посоветовал людям, чьи права были нарушены, писать заявления в ПФР. В этом случае фонд должен произвести перерасчет.