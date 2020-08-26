Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии

Граждане, которые подозревают ошибку при начислении пенсии, должны составить заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). План действий в случае обнаружения недоплаты описал в разговоре с НСН первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», — заверил сенатор.

По его словам, каждое письмо изучается, после чего проводится перерасчет. Если ошибка действительно обнаруживается, то заявитель получает недостающую сумму. При этом в случае, если государство допустило ошибки в пользу получателя, эти выплаты сохраняются.

Он напомнил, что в России пенсию получает около 46 миллионов человек, при этом ее размер зависит от множества факторов: коэффициентов по географии, условиям труда. Кроме того, в пенсионную систему неоднократно вносились изменения, в связи с чем возможны ошибки. «Такие ошибки допустимы, это абсолютно рабочие ситуации», — заключил Рязанский.

25 августа Счетная палата при проверке работы ПФР выявила серьезные ошибки в системе начисления пенсий и массовые нарушения прав пенсионеров. Они приводили к тому, что пенсии одних россиян оказались меньше положенного, а другим продолжали начислять выплаты даже после смерти.