В Госдуме призвали не ждать индексации пенсий работающим пенсионерам

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал работающих пенсионеров не ждать индексации пенсий в течение ближайших трех лет. На своей в странице в Facebook он написал, что такой вывод следует из отчета главы Пенсионного фонда России Андрея Кигима.
Политик напомнил, что с момента отмены индексации пять лет назад государство задолжало людям почти 1,5 триллиона рублей. Он указал, что поднимал вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным еще в октябре прошлого года, но правительство не исполнило поручение главы государства.
По словам Миронова, глава Минфина Антон Силуанов ссылается на нехватку денег в бюджете, а также указывает, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок, то есть работающие пенсионеры могли бы не получать ничего.
Между тем, подчеркнул глава СР, деньги найдутся, если ликвидировать Пенсионный фонд, где «взяточничество и расточительство», и выплачивать деньги напрямую из бюджета. На сайте пресс-центра Миронова также приводится цитата политика, что вернуть индексацию возможно только в случае формирования «мощной фракции социалистов, которые будут принимать народные, а не антинародные законы».
По данным опросов ВЦИОМ, проводившихся 5-6 и 8-11 июля среди в общей сложности 3200 респондентов и опубликованных 16 июля, рейтинг партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» составляет шесть процентов (квартирный опрос) или семь процентов (телефонный опрос), то есть она преодолевает пятипроцентный барьер с минимальным запасом. Гарантированно проходят в новый состав Госдумы «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.
На фоне таких рейтингов Миронов в последние месяцы неоднократно высказывался по поводу пенсий, минимальных зарплат и введения базового дохода. В качестве рецепта повышения благосостояния граждан он называл увеличение сборов с продажи углеводородов, государственную монополию на спирт, возврат кредитов, выданных другим странам.