Россиянам напомнили способы получить накопительную пенсию

В отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике напомнили россиянам способы получить накопительную пенсию. Для ее назначения гражданин должен достичь возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), а также иметь необходимые коэффициенты и страховой стаж, сообщается на сайте регионального ПФР.

«Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии», — говорится в сообщении.

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Пенсионные накопления формируются у россиян 1967 и младше, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и людей, которые направили средства материнского капитала на будущую пенсию.

Ранее основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков предупредил, что россиянам стоит заранее задуматься о накоплении финансового резерва для сохранения привычного образа жизни на пенсии. По его словам, для этого можно использовать такие инструменты как банковский вклад, накопительное страхование жизни, сдача жилья в аренду, акции и облигации или обезличенный металлический счет.

