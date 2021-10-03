Россиянам назвали способ накопить финансовый резерв к пенсии

Россиянам стоит заранее задуматься о накоплении финансового резерва для сохранения привычного образа жизни на пенсии. Об этом предупредил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков, передает РИА Новости.

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По его словам, для этого можно использовать такие инструменты как банковский вклад, накопительное страхование жизни, сдача жилья в аренду, акции и облигации или обезличенный металлический счет. При этом первые три являются наименее рискованными способами накопления, но приносят меньший доход.

21 сентября первый зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Швецов заявил, что после выхода на пенсию россиянам следует полагаться не только на государство, но и на свой капитал. По его мнению, государство должно действовать так, чтобы граждане выходили на пенсию с накоплениями, а не помогать, когда человек уже на пенсии. «Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», — заявил он. Чиновник считает, что необходимо трансформировать российское общество, которое сейчас ближе к советскому прошлому.

17 августа Банк России оценил результат инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые шесть месяцев текущего года. Доходность вложений во втором квартале оказалась выше, чем в первом, однако в совокупности за полгода она составила 2,5 процента (5 процентов годовых), что ниже инфляции. Пенсионные резервы выросли на 1,2 процента.