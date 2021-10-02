Россиян научили инвестировать в будущую пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что не стоит полностью полагаться на государство в вопросе пенсионных выплат. Необходимо открыть свой «пенсионный проект», сообщает агентство «Прайм».

Финансист отметила, что эксперты и банкиры советуют россиянам самостоятельно формировать пенсию. Сейчас они состоят из двух частей — государственной (ее выплачивает ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования) и негосударственной (она финансируется или самим россиянином за счет сбережений, или за счет его взносов и его работодателя).

Финогенова научила инвестировать в будущие накопления. Она призвала откладывать минимум 20 процентов зарплаты, 10-15 из которых следует направить на целевые пенсионные накопления, а 5-10 процентов — на инвестиции. Чтобы предположить, на какой размер выплат возможно рассчитывать в государственной пенсионной системе, следует воспользоваться калькулятором на сайте Пенсионного фонда России.

Ранее россиянам назвали неочевидное условие для повышенной пенсии. Так, родители-пенсионеры, дети которых учатся на очном отделении высших учебных заведений, обладают право получать от государства больше денег.

