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Путин пообещал повысить пенсии

Президент Путин пообещал россиянам повысить пенсии в ближайшие годы
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что пенсии россиян будут повышаться в ближайшие годы, а также, что средства на их индексацию уже предусмотрены. Кроме того он пообещал, что в 2023 году дополнительно вырастут темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова обозначила, что средний размер выплат страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. А зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что к 2024 году средний размер выплат будет составлять 20 тысяч рублей.

17 444
рубля
составляет нынешний средний размер страховой пенсии

Как еще повысить пенсию

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили пенсионерам о наличии способов повысить социальные выплаты от государства. Так, например, некоторые россияне имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой — по линии Пенсионного фонда.

Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и некоторых других ведомств. Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж. Также у него должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Помимо этого, в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Рассчитывать на повышение пенсии может овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или был признан нетрудоспособным. Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

Также в ПФР отмечали, что некоторые россияне имеют право на повышение пенсии в любое время года. В эту группу входят те, кому повышают пенсию по достижению 80 лет, приобретению стажа на Севере или увольнению с работы.

Иные способы пенсионеров заработать

Первый зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Швецов же посоветовал вышедшим на пенсию россиянам полагаться не только на государство, но и на свой капитал и предложил им искать альтернативные источники дохода. По его мнению, государству необходимо действовать так, чтобы граждане выходили на пенсию с накоплениями, а не помогать, когда человек уже на пенсии.

Он считает, что при наличии накоплений российские пенсионеры могут рассчитывать на альтернативный пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов, отметив, что в развитых странах пенсионеры получают и прибыль от инвестиций.

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