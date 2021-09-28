В России заявили о росте средней пенсии граждан до 20 тысяч рублей

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что к 2024 году в России средний размер страховых пенсий составит 20 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

По ее словам, в прошлом году, когда утверждался бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы она была выше уровня инфляции и чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на тысячу рублей.

Зампред в Совфеде отметила, что сегодня средний размер страховой пенсии составляет 17 444 рубля. Он пояснила, что если граждане получают, например, пенсию в 20 тысяч рублей, то у них рост пенсий составит не одну тысячу рублей, а около 1200-1300.

Говоря о социальных пенсиях, сенатор напомнила, что они назначаются на пять лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию. По ее словам, социальные пенсии будут индексироваться с 1 апреля, размер индексации в 2022 году — 7,7 процента.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что повышение страховых пенсий в 2022 году на 5,9 процента, по сути, говорит об отсутствии индексации как таковой. По его мнению, такой рост пенсий можно назвать только компенсацией инфляции, на уровень жизни пенсионеров он не повлияет.