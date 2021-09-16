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В Совфеде рассказали о новом правиле надбавок к пенсии

Сенатор Бибикова: с января надбавку к пенсии смогут получать те, кто уехал из деревни
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Елена Бибикова
Елена Бибикова
Фото: Совет Федерации / Flickr

С января 2022 года «сельскую» надбавку к пенсии смогут получать даже те пожилые люди, которые переехали из деревни. Об этом в комментарии «Парламентской газете» рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По действующим правилам, на доплату в размере 25 процентов от фиксированной выплаты имеют право граждане, отработавшие в сельхозпроизводстве и прожившие в селе 30 лет и более при условии, что они продолжают оставаться там. В новой редакции последнее условие снимается. Если надбавку ранее снимали, то ее вернут.

На повышение пенсий смогут претендовать представители более 500 профессий. Кроме того, такое право предоставлено людям, длительное время проработавшим в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним территориях.

Также сенатор напомнила, что фиксированную пенсию (часть страховой пенсии) удваивают тем, кому исполнилось 80 лет. В текущем году фиксированная выплата составляет 6044,48 рубля, значит, люде старше 80-ти получают 12,088,96 рубля.

На дополнительную выплату могут рассчитывать и пенсионеры, как неработающие, так и работающие, у которых на иждивении есть дети младше 18 лет или дети от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях всех типов, в том числе за пределами страны. Учитывают не более трех нетрудоспособных членов семьи.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей.

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