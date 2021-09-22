Власти России признали отсутствие реальной индексации пенсий

Повышение страховых пенсий в 2022 году на 5,9 процента, по сути, говорит об отсутствии индексации как таковой. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, такой рост пенсий можно назвать только компенсацией инфляции, на уровень жизни пенсионеров он не повлияет. «Мы оставляем тот же уровень пенсий с точки зрения покупательской способности, без повышения», — признал он.

При этом Рязанский, по совместительству председатель Союза пенсионеров России, объяснил, что российские власти могут сделать прибавку такой, чтобы она увеличила покупательскую способность пенсионеров, но только если это позволит бюджет. Сенатор признал правоту главы Минтруда Антона Котякова, который объявил об индексации, ведь она и без того окажет реальное давление на бюджет.

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Политик предположил, что в ходе бюджетного процесса законодатели рассмотрят варианты более серьезного повышения, если под них удастся отыскать источники финансирования. Но на данный момент никто не может сказать, «вытянет ли федеральный бюджет эту индексацию», так как это «достаточно серьезные цифры».

Накануне, 21 сентября, первый зампред Центробанка Сергей Швецов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что помогать нынешним пенсионерам уже поздно, так как задача государства состоит в том, чтобы граждане выходили на пенсию с накоплениями.

Позднее за эти слова его раскритиковала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что Швецов не призывал государство отказаться от поддержки пенсионеров.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. В середине сентября Росстат объявил о росте цен на 6,84-6,85 процента с начала года. При этом Набиуллина ожидает, что пик инфляции все еще впереди.

