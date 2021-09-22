В Минтруде рассказали россиянам об индексации пенсий в 2022 году

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процента. Об этом в среду, 22 августа, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — сказал министр.

Он уточнил, что в 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в 2023-м неработающие пенсионеры будут получать 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Средний размер пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей, в этом году они были проиндексированы на 6,3 процента.

Ранее первый зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Швецов заявил, что после выхода на пенсию россиянам следует полагаться не только на государство, но и на свой капитал. По мнению Швецова, государство должно действовать так, чтобы граждане выходили на пенсию с накоплениями, а не помогать, когда человек уже на пенсии.

В начале августа лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал работающих пенсионеров не ждать индексации пенсий в течение ближайших трех лет. Он отметил, что такой вывод следует из отчета главы Пенсионного фонда России Андрея Кигима. По словам политика, с момента отмены индексации пять лет назад государство задолжало людям почти 1,5 триллиона рублей.