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Пенсионеры нескольких российских регионов получат новые выплаты в октябре

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека 1 октября
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К 1 октября пенсионеры сразу в нескольких российских регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Где и по сколько?

В частности, разовую выплату в 10 тысяч рублей получат жители Ненецкого автономного округа. Для этого их трудовой стаж на территории региона должен быть не менее 15 лет.

В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет.

По 700 рублей получат все пенсионеры Челябинской области. Отмечается, что дополнительные пенсионные выплаты будут начислены автоматически, для их получения не потребуется заполнять какие-либо заявления.

Добавка к пенсии в сентябре

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.

Как отметила замглавы Минтруда Ольга Баталина, единовременные выплаты коснутся 43 миллионов человек. Так она ответила на вопрос, кому положены дополнительные 10 тысяч рублей.

Размер будущей пенсии

Ранее в августе Министерство труда утвердило порядок информирования россиян о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, он вступает в силу с 2022 года. Согласно приказу, информацию могут получить женщины, достигшие 40 лет и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности. Информирование будет проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста, по форме, утвержденной документом Минтруда.

Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, автоматически получат информацию в личном кабинете в указанные в приказе сроки. Те, у кого нет регистрации, могут лично или через представителя подать запрос в Пенсионный фонд России и получить уведомление при посещении территориального органа или по почте.

Другие нововведения с 2022 года

В пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР) рассказали российским пенсионерам о доплатах и прожиточном минимуме. Об этом пишет РБК.

Так, с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию.

Если размер пенсии установлен ниже величины прожиточного минимума, то территориальный орган пенсионного фонда проверит меры соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. Если там не будет никаких сведений, то ПФР направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.

Если и после этого доход пенсионера не будет дотягивать до размера прожиточного минимума, местный орган ПФР сам установит необходимую сумму и оповестит об этом пенсионера в течение трех рабочих дней.

Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. В 2021 году праздник отметят уже 31-й раз.

Впервые международный день пожилых людей начал отмечаться скандинавами, спустя какое-то время в США также решили выделить для пенсионеров определенный день в году. В 1992-м к празднованию подключилась Россия. Этот день россияне стали отмечать после постановления Президиума Верховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых людей». А вскоре празднование и вовсе приобрело международный статус.

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