Набиуллина ответила на слова своего заместителя о пенсионерах

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение достойной пенсии граждан выступает одним из приоритетов государства, пишет ТАСС. Она ответила на слова первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, который ранее предложил пенсионерам искать альтернативные источники дохода.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость», — пояснила глава регулятора.

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Сам ЦБ, по утверждению Набиуллиной, работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, что должно обеспечить будущим пенсионерам возможность создать накопления. Кроме того, она напомнила, что регулятор отвечает за повышение устойчивости финансовой системы, что позволяет людям получать доход от своих счетов и вкладов в банках, не беспокоясь по поводу сохранности средств.

Швецов, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, 21 сентября заявил, что задача государства не помогать, когда человек уже на пенсии, а действовать так, чтобы граждане выходили на пенсию с накоплениями, а не помогать, когда человек уже на пенсии. «Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», — заявил он.