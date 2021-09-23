Россиянам напомнили о праве на повышение пенсии в любое время года

ПФР: пенсию повышают в любое время года россиянам старше 80 лет или со стажем на Севере

Некоторые россияне имеют право на повышение пенсии в любое время года. Как напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР), к таким случаям относятся повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы.

Как пояснили в фонде, россиянам старше 80 лет автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным, поэтому им не нужно совершать каких-либо дополнительных действий.

В случае, если россиянин имеет право на повышение пенсии из-за трудового стажа на Севере, нужно подать заявление с подтверждающими документами, и после этого выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что повышение страховых пенсий в 2022 году на 5,9 процента, по сути, говорит об отсутствии индексации как таковой. По его мнению, такой рост пенсий можно назвать только компенсацией инфляции, на уровень жизни пенсионеров он не повлияет.