Назван средний размер пенсий в следующем году

Средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль в следующем году. Такой размер выплат назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

С 1 февраля размер ежемесячных выплат для 14,5 миллиона россиян будет проиндексирован на 5,8 процента, отметила она. В 2023 и 2024 годах выплаты вырастут на четыре процента соответственно. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3 процента с 1 января и в среднем составляют до 17 443 рублей.

C 2022 года пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам станут выплачивать в беззаявительном порядке.

Ранее, 23 сентября, правительство России выдало отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, но в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указано, из каких источников и в каком порядке помощь будет оказываться.