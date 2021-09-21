Выплаты россиянам станут автоматическими

С 2022 года пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам станут выплачивать в беззаявительном порядке,

заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде», — указал глава правительства.

Такая схема, как подчеркнул Мишустин, для граждан будет удобнее, поскольку не потребуется заниматься сбором документов. «Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидание в очередях», — заметил премьер.

В конце августа стало известно, что социальные выплаты и пособия, которые назначаются президентом и правительством, также могут защитить от списания по долгам. Соответствующий законопроект подготовил Минюст. Поручение ранее дал президент России Владимир Путин. Речь шла об автоматическом погашении кредитов, в случае которого средства, как подчеркнул глава государства, должны быть возвращены на счета россиян.