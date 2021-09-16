На доплаты российским медикам выделили еще около трех миллиардов рублей

Правительство выделит дополнительно около 3 миллиардов рублей на поддержку российских медработников. Им предоставят единовременные страховые выплаты в том случае, «если они пострадают от ковида». Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин отметил, что в этом году на такие цели уже было направлено около 12,5 миллиардов рублей.

Он напомнил, что «выплаты перечисляются не только врачам, но и среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом».

12 августа сообщалось, что Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медикам, которые помогают больным COVID-19. Средства поступят из резервного фонда правительства и обеспечат выплаты до ноября текущего года.

