Пенсионному фонду России захотели поручить выплаты еще 17 пособий

С 2022 года Пенсионному фонду России (ПФР) планируют передать полномочия по выплатам еще 17 видов пособий. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о четырех группах мер поддержки. Первая — пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты женам военнослужащих, которые проходят службу по призыву. В эту же категорию входит и ряд единовременных выплат. Вторая категория — компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. Третья — денежные компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая — выплаты репрессированным и впоследствии реабилитированным россиянам.

В Минтруде уточнили, что эти меры поддержки затрагивают 2,083 миллиона граждан. Сейчас россияне получают эти пособия через региональные органы социальной защиты и Роструд, однако ПФР зарекомендовал себя как организация, способная предоставлять выплаты по данным, полученным путем межведомственного взаимодействия.

Ранее стало известно, что с 2022 года пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам станут выплачивать в беззаявительном порядке. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что «по-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться автоматически, в электронном виде», — указал он.

В конце августа стало известно, что социальные выплаты и пособия, которые назначаются президентом и правительством, также могут защитить от списания по долгам. Соответствующий законопроект подготовил Минюст. Поручение ранее дал президент России Владимир Путин. Речь шла об автоматическом погашении кредитов, в случае которого средства, как подчеркнул глава государства, должны быть возвращены на счета россиян.