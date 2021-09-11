Семьи российских военнослужащих получат новые выплаты

Супругам военнослужащих, проходящих службу по контракту в иностранном государстве, установили новые ежемесячные пособия по уходу за ребенком. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 11 сентября, пишет «Парламентская газета».

Пособие получат российские семьи с ребенком в возрасте до полутора лет. Размер выплаты составит 40 процентов от среднего заработка родителя. Пособие начислят матери, отцу или другому человеку, который фактически ухаживает за ребенком.

Кроме того, были скорректированы положения о пособиях, которые выплачиваются при беременности и родах. С 1 июля разовые выплаты стали ежемесячными. На них могут рассчитывать женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, при доходе в семье ниже регионального прожиточного минимума.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала срок выплат военным. Ожидается, что новые единовременные начали поступать на этой неделе. Военные пенсионеры и проходившие службу в силовых структурах получат по десять тысяч рублей, а действующие военнослужащие и силовики — по 15 тысяч.