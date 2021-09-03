Назван срок выплат российским военным

Новые единовременные выплаты начнут поступать военным на следующей неделе. Такие сроки назвала вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании правительства, пишет РИА Новости. Министерство финансов страны направил средства федеральным органам власти 2 сентября.

Военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по десять тысяч рублей, действующим военнослужащим и силовикам — по 15 тысяч.

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Татьяна Голикова рассказала и о ходе предоставления выплат российским пенсионерам, которым также полагается единовременная поддержка. По ее словам, более 12 миллионов человек, получающих пенсию через почту и другие доставочные организации, начинают получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей с 3 сентября. 2 сентября, как, в свою очередь, уточнил глава Минтруда Антон Котяков, единовременную выплату получили более 30 миллионов российских пенсионеров.

Деньги гражданам обеспечат в соответствии с указами президента России Владимира Путина. С инициативой о выделении средств пенсионерам глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции.

