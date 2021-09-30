Россиянам рассказали о единовременной выплате части пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал об условиях для получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений. Разъяснение размещено на сайте отделения ПФР по Нижегородской области.

Специалисты разъяснили, что на единовременную выплату могут претендовать часть россиян. Это граждане, родившиеся позднее 1967 года, мужчины 1953-1966 годов рождения, а также женщины 1957-1966 годов рождения, официально трудоустроенные в 2002-2004 годах, за которых работодатели отчисляли страховые взносы в ПФР. Также на нее могут рассчитывать участники государственной программы софинансирования пенсий, вступившие в нее до конца 2014 года.

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В организации уточняют, что помимо единовременной, существуют еще три вида выплат пенсионных накоплений. Это срочная пенсионная, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованного лица.

Дополнительные обязанности ПФР

Ранее сообщалось, что с 2022 года ПФР планируют передать полномочия по выплатам еще 17 видов пособий. Речь идет о четырех группах мер поддержки. Первая — пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты женам военнослужащих, которые проходят службу по призыву. В эту же категорию входит и ряд единовременных выплат. Вторая категория — компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. Третья — денежные компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая — выплаты репрессированным и впоследствии реабилитированным россиянам.

В Минтруде уточнили, что эти меры поддержки затрагивают 2,083 миллиона граждан. Сейчас россияне получают эти пособия через региональные органы социальной защиты и Роструд, однако ПФР зарекомендовал себя как организация, способная предоставлять выплаты по данным, полученным путем межведомственного взаимодействия.

Пенсии повысят

29 сентября президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что пенсии россиян будут повышаться в ближайшие годы, а также, что средства на их индексацию уже предусмотрены. Кроме того он пообещал, что в 2023 году дополнительно вырастут темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

17 444 рубля составляет нынешний средний размер страховой пенсии

Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова обозначила, что средний размер выплат страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. А зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что к 2024 году средний размер выплат будет составлять 20 тысяч рублей.

Режим экономии

23 сентября, правительство России выдало отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, но в финансово-экономическом обосновании к поступившему в Госдуму документу не указано, из каких источников и в каком порядке помощь будет оказываться.

За прошедший год 58 процентов россиян были вынуждены тщательнее относиться к своим финансам и экономить деньги. Чаще всего граждане экономили на покупках новых вещей для своего гардероба, стали реже посещать развлекательные заведения и кафе, а также перестали так часто заказывать готовую еду и ездить на такси.