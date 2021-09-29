Большинство россиян оказались вынуждены экономить деньги

За прошедший год большинство россиян были вынуждены тщательнее относиться к своим финансам и экономить деньги, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые оказались в распоряжении РБК.

Оказалось, что 58 процентов опрошенных перешли за последний год в режим экономии своих средств. Чаще всего жители страны экономили на покупках новых вещей для своего гардероба, стали реже посещать развлекательные заведения и кафе, а также перестали так часто заказывать готовую еду и ездить на такси. Кроме того, часть россиян ради экономии отказалась от фитнес-клубов, платных курсов и услуг клининга.

Сэкономленные деньги 44 процента респондентов тратят на текущие расходы, каждый четвертый откладывает их на накопления. Кроме того, с помощью сэкономленных средств 16 процентов россиян выплачивают кредиты или ипотеку. Менее 15 процентов откладывают на крупные покупки, путешествия и обучение. Около четырех процентов опрошенных копят на пенсию.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, как можно экономить на покупках в супермаркете. Он напомнил, что скидочные предложения в супермаркетах не только помогают экономить на товарах, но и получать иные бонусы.