Россиян научили правильно экономить на акциях в супермаркете

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский напомнил, что скидочные предложения в супермаркетах не только помогают экономить на товарах, но и получать иные бонусы. Эксперт дал советы, как правильно воспользоваться такими возможностями, сообщает агентство «Прайм».

Экономист посоветовал оформлять бонусные карты тех торговых сетей, которые покупатель посещает наиболее часто. Использовать такие карты необходимо, поскольку они помогают найти товары по акциям со значительными скидками, научил эксперт. При этом накопительная система позволяет списывать баллы за покупки в счет оплаты или же получать дополнительные предложения.

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Переславский также призвал россиян обратить внимание на кобрендинговые банковские карты, которые предусматривают программы кэшбэков. Такие продукты выгодны и банкам, и продавцам, и клиентам. Первые получают новых клиентов, а также прибыль с комиссий и обслуживания; магазины тратят меньше средств на рекламу, а клиенты получают дополнительный кэшбэк или бонусные баллы, которые в дальнейшим смогут потратить на покупки.

«Безусловно, есть разовые истории, например, выход нового бренда на рынок и продажи по сниженным ценам, разовые акции сетевиков в виде купонов на скидки, но основные моменты, на которые стоит делать акцент — это именно карты лояльности и банковский кобрендинг. Это наиболее долгоиграющие истории, дающие профит на горизонте нескольких лет», — заключил специалист.

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