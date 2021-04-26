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В сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева

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Фото: Pixabay

Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость продуктов в супермаркетах Москвы и Киева. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Авторы видео сравнивали цены на кулич, яйца, домашнюю колбасу, сало, твердый сыр, помидоры, кагор.

Оказалось, что стоимость фермерского сала в киевском магазине составила 119 гривен (323 рубля) за килограмм, было куплено 500 граммов, в Москве белорусское магазинное сало обошлось в 261 рубль за почти 250 граммов. При этом домашняя колбаса в столице Украине обошлась в 146 гривен (393 рубля) за 900 граммов, в российской столице магазинный продукт — 509 рублей за 300 граммов. При этом найти этих два продукта в Москве оказалось трудно.

Стоимость десятка яиц в Москве составила 104 рубля, в Киеве – 42 гривны (113 рублей). Сыр в Киеве обошелся в 87 гривен (234 рубля) примерно за 500 граммов, а в Москве — 275 рублей за около 550 граммов.

Пасхальный кулич стоил в Киеве 65 гривен (175 рублей), а в Москве — за 150 рублей. Кагор в киевском супермаркете обошелся в 80 гривен (215 рублей) за 750 миллилитров, в Москве блогер выбрал вино за 650 рублей.

Итоговый чек за такой набор покупок в украинском магазине составил 670 гривен (1808 рублей) вместе с корзинкой для пасхальных продуктов, а в Москве он обошелся в 2070 рублей без корзинки.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что в стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте была на 15,6 процента выше, чем год назад. Таким образом, инфляция на них превысила среднюю официальную в 2,7 раза.

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