В Госдуме призвали не делать сенсаций из ежегодных допвыплат пенсионерам

Сделать сенсацию из дополнительных выплат пенсионерам в честь Дня пожилого человека не получится. Каждый регион делает это ежегодно, при этом самостоятельно определяя размер надбавок. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее адвокат Алексей Гавришев сообщил о том, что 1 октября правительство России в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы.

Он рассказал, что доплаты проводятся на региональном уровне и могут различаться в зависимости от места проживания. «Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Зависит от благосостояния региона», — пояснил он.

Юрист уточнил, что возможен вариант с подарками пожилым людям. Надбавку можно получить в натуральном виде, а при отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии. Для изменения способа получения услуги нужно подать заявление до 1 октября.

Кроме того, Гавришев рассказал, что с октября также будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. Индексация составит 3,7 процента. Одновременно вырастут и военные пенсии.

Ничего сенсационного

По словам Нилова, не понятно, из чего адвокат Гавришев пытался сделать сенсацию

«Что касается военных пенсионеров. Это делается ежегодно по закону. Что касается выплат ко Дню пожилого человека, то это решает не правительство, а регионы. Каждый регион сам определяет в рамках своих полномочий и возможностей, какие дополнительные меры социальной поддержки реализовывать. Из чего этот эксперт делает сенсацию, я не понимаю», — высказался Нилов.

24 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль в следующем году. С 1 февраля размер ежемесячных выплат для 14,5 миллиона россиян будет проиндексирован на 5,8 процента. В 2023 и 2024 годах выплаты вырастут на четыре процента соответственно. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3 процента с 1 января и в среднем составляют до 17 443 рублей. C 2022 года пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам станут выплачивать в беззаявительном порядке.