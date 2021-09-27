Юрист рассказал о возможных доплатах пенсионерам в честь Дня пожилого человека

1 октября правительство России в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. Об этом напомнил адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, передает «Прайм».

Он рассказал, что доплаты проводятся на региональном уровне и могут различаться в зависимости от места проживания. «Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Зависит от благосостояния региона», — пояснил он.

Юрист уточнил, что возможен вариант с подарками пожилым людям. Надбавку можно получить в натуральном виде, а при отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии. Для изменения способа получения услуги нужно подать заявление до 1 октября.

Кроме того, Гавришев рассказал, что с октября также будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. Индексация составит 3,7 процента. Одновременно вырастут и военные пенсии.

Ранее советская и российская актриса Елена Проклова пожаловалась на свою пенсию — она получает 18 тысяч рублей. 68-летняя актриса также поделилась своими планами на будущее — она собирается жить в Сочи, где сейчас строит дом. По ее словам, других источников дохода у нее нет. «Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О "подушке безопасности" надо было заботиться раньше», — рассказала она.

24 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль в следующем году. С 1 февраля размер ежемесячных выплат для 14,5 миллиона россиян будет проиндексирован на 5,8 процента. В 2023 и 2024 годах выплаты вырастут на четыре процента соответственно. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3 процента с 1 января и в среднем составляют до 17 443 рублей. C 2022 года пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам станут выплачивать в беззаявительном порядке.