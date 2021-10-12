В Кремле объяснили причину роста цен

В Кремле объяснили причины роста цен в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, причинами стали ситуация на внешних рынках и посткризисная волатильность. Заявление представителя Кремля приводит ТАСС.

«Россия не может жить в замкнутом контуре, Россия является участником международной экономической жизни. И тенденции в целом на международных рынках, какая-то посткризисная волатильность и так далее, как раз являют собой гнет для цен», — сказал Песков. Он уточнил, что этот процесс можно значительно амортизировать, однако полностью его исключить не может ни одна страна в мире.

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Ранее стало известно, что Минэкономразвития резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года в России. В ведомстве считают, что она повысится до 7,4 процента вместо ожидаемых ранее 5,8 процента. По данным Минфина, больше всего из продуктов подорожали сахар (плюс 38,1 процента), подсолнечное масло (плюс 27,3 процента) и яйца (плюс 15,4 процента).

Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио призвал покупателей по всему миру смириться с высокими ценами на продукты. Он рассказал, что на росте стоимости сказывается как нарушение цепочек поставок, так и общее восстановление мировой экономики, из-за которой производство сейчас не поспевает за спросом.