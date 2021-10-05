Подорожание продуктов в России впервые назвали перегревом

На российском потребительском рынке впервые наблюдаются признаки перегрева. Наиболее напряженная ситуация сложилась с ценами на продукты питания, пишут «Известия». Издание изучило два документа: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанные Минфином в рамках бюджетного пакета, который уже внесли в Госдуму.

Минфин назвал предпосылки перегрева. Во внутренней сфере специалисты увидели опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, а во внешней — бюджетно-кредитная «накачку» средств в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных группах товаров. Эти обстоятельства создают «повышенный инфляционный фон».

Кроме того, продукты питания дорожают опережающими темпами. Согласно последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68 процента. При этом цена продовольственных товаров за год выросла на 7,7 процента.

Из продуктов питания заметнее остальных подорожали сахар (на 38,1 процента), подсолнечное масло (на 27,3 процента) и яйца (на 15,4 процента). Отмечается, что рост цен на продукты в стране не называли перевом даже в 2014 году, когда инфляция превысила 10 процентов.

Ранее экономист предупредила россиян о росте цен на овощи и фрукты. По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елены Воронковой, подорожание продуктов по итогам года достигнет 7-8 процентов.