Экономист предупредила россиян о росте цен на овощи и фрукты

Экономист Воронкова: рост цен на продукты по итогам года составит 7-8 процентов

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова предупредила россиян о сезонном росте цен на фрукты и овощи, поступающих на прилавки из-за границы. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

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В чем причина

Как объяснила экономист, импортеры часто закладывают в стоимость товаров «подушку безопасности». По ее словам, это вызвано высокой волатильностью и непредсказуемостью российской валюты. В результате цены на импортные товары растут быстрее, чем доллар.

Воронкова также отметила, что темпы роста цен на продукты в России всегда на один-два пункта выше общей инфляции. По прогнозам Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2 процентов.

7-8 процентов составит средняя продуктовая инфляция к концу года, считает Воронкова

Не только продукты

Что касается непродовольственных товаров, то больше всего подорожает электроника. С начала года данная категория уже подорожала на 5,61 процента. В связи с расширением деятельности, осуществляемой дистанционно, особенно растет спрос на гаджеты. В частности, только в первом квартале 2021 года расходы россиян на смартфоны выросли на треть. По мнению экспертов, увеличение спроса также связано и с ростом цен на данные товары.

Кроме того, стоимость перевозки также увеличилась. Ранее отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта. В частности, ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» столкнулась с увеличением цен на транспортировку на 10-15 процентов среди внутрироссийских направлениях, а на 24-160 процентов — на международных.

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Ситуация обостряется

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его словам, в настоящее время многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

21 июля президент России Владимир Путин признал обострение ситуации с ценами на еду в стране. Глава государства отметил, что особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов — овощей, так называемого борщевого набора. Тогда же в Минсельхозе обсуждали меры по снижению стоимости овощей и разработали ряд мер по сдерживанию цен.