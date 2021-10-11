Покупателей призвали смириться с высокими ценами на продукты

Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио призвал покупателей по всему миру смириться с высокими ценами на продукты. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

Он объяснил, что для роста цен есть несколько причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Во-вторых, на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей.

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Патрисио уверен, что цены на еду будут расти и дальше, ведь население планеты растет, а площадь земли, где можно выращивать продукты питания не увеличивается. «Я думаю, это зависит от нас, от отрасли и других компаний, мы должны попытаться свести рост цен к минимуму», — подытожил глава Kraft Heinz. При этом сама корпорация уже повысила цены больше чем на половину своей продукции в США и будет вынуждена сделать это и на других рынках, признался Патрисио.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса. Скачку цен также поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением, — многие страны пережили беспрецедентную засуху.