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В России резко ухудшился прогноз по инфляции

Минэкономразвития РФ повысило прогноз инфляции с 5,8% до 7,4% из-за роста цен на продукты
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство экономического развития России резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года в России. В ведомстве считают, что она повысится на 1,6 процентного пункта — с 5,8 до 7,4 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова. Основной вклад в общий рост цен вносит продовольственная инфляция, особенно подорожание плодоовощной продукции и мяса.

На рост стоимости продуктов приходится 90 процентов отклонения — 1,4 процентного пункта, на непродовольственные товары — лишь 0,2 процентного пункта. По словам Решетникова, основные проблемы продовольственной инфляции находятся на стороне предложения. В ближайшие дни правительство представит план первоочередных мер для расширения предложения Минсельхозом.

По данным Минфина, больше всего из продуктов подорожали сахар (плюс 38,1 процента), подсолнечное масло (плюс 27,3 процента) и яйца (плюс 15,4 процента). В августе 2021 года цены на продукты выросли на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале октября сообщалось, что индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 процентов за год. Такую динамику рост цен на продукты показал впервые за 40 лет. По словам экспертов, выросла не только стоимость овощей или молока, но и кормов и удобрений, что запустило спираль роста цен.

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