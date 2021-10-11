Психиатр назвала продукты для улучшения памяти и борьбы с депрессией

Американский психиатр Ума Найду назвала продукты, которые способствуют улучшению памяти, предотвращают депрессию и тревожное расстройство. Об этом пишет CNBC.

Чтобы сохранить здоровье клеток мозга, эксперт советует есть темный шоколад — и чем темнее, тем лучше. Он содержит антиоксиданты и флаванолы, которые благотворно действуют на клетки мозга. При этом важно соблюдать баланс, поскольку избыток шоколада вреден для кровеносных сосудов. Исследования показывают, что оптимальное количество темного шоколада в рационе составляет 45 граммов в неделю.

Ягоды также крайне полезны для мозга. По словам Найду, они содержат антиоксиданты, питательные вещества, клетчатку, витамины и минералы, которые укрепляют память, замедляют утрату когнитивных способностей и необходимы для борьбы с окислительным стрессом. «Кроме того, употребление разнообразных ягод ослабляет симптомы тревожного расстройства и помогает избежать нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция», — объясняет она.

Еще один способ ослабить тревожное расстройство и возрастную потерю когнитивных способностей — есть куркуму. Не менее полезна листовая зелень, в частности шпинат, мангольд и жеруха: они содержат фолаты, нехватка которых может привести к усилению симптомов депрессии. В заключение Найду рекомендует употреблять больше ферментированных продуктов, к которым относятся кислая капуста, мисо, напиток из чайного гриба, кефир и йогурт.

Ранее сообщалось, что врачи и диетологи предупредили о вреде газированных напитков для мозга. Например, напитки с кофеином могут вызывать привыкание и негативно сказываются на сне, с сахаром — приводят к проблемам с памятью, а без сахара — повышают риск инсульта и деменции.