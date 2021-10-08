Диетолог описал метод похудения на три килограмма за два дня

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков описал, что необходимо сделать для похудения на три килограмма за пару дней. Об этом пишет «Российская газета».

По словам эксперта, такого результата можно достичь, если «выгнать лишнюю воду» из организма. Для этого можно использовать мочегонные средства или специальную кашу из риса. Второй метод, по мнению Ковалькова, предпочтительнее, поскольку к нему можно прибегать без предварительного обследования у врача.

Чтобы похудеть, кашу следует готовить из риса-басмати, кураги и специй и употреблять в течение двух дней каждые две-три недели. Эффект зависит от человека: тем, у кого избыточной воды нет, каша не помогает, но у других воды много, и для них она очень полезна. «У некоторых пациентов, которые обращаются к нам, бывает ведро, а то и два лишней воды в организме», — рассказал он.

Вы берете один стакан риса сорта басмати, промываете, как следует отвариваете, чтобы не скрипел на зубах. Затем берете примерно 250 граммов кураги, режете очень мелко, чтобы получился как изюм, и добавляете в кастрюльку с басмати. Соль в смесь не кладете. Можно добавить немного куркумы для вкуса или других специй, но важно с этим не переборщить. В итоге должна получится сладковатая каша. Ей вы питаетесь, желательно два дня. То есть, как только возникает чувство голода, вы съедаете две-три ложки этой каши Алексей Ковальков диетолог, доктор медицинских наук, профессор

Диетолог подчеркнул, что поедание риса не избавляет от жира. «Никакого отношения к сгоранию жиров это не имеет, а вот к выходу избыточной воды — да», — пояснил он.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как правильно приготовить гречневую кашу. Она считает, что прежде, чем заливать крупу водой, ее необходимо прокалить на сковороде.