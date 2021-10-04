Диетолог раскрыла рецепт идеальной гречневой каши

Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik раскрыла рецепт идеальной гречневой каши. По ее словам, гречка может стать идеальным завтраком.

Белоусова отметила, что гречневая каша дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, при этом она менее калорийная, чем, например, овсянка. «Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — сказала она.

По ее словам, чтобы каша получилась рассыпчатой, необходимо после испарения воды накрыть кастрюлю полотенцем, и оставить под подушкой.

Белоусова также посоветовала добавить в кашу паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком — то есть добавить витамина С. Таким образом железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предупредила об опасности гречки для некоторых людей. По ее словам, гречневая каша является гипоаллергенным продуктом, который назначается для лечебных столов и входит в диеты для лечения и профилактики болезней, в том числе желудочно-кишечного тракта. «Индивидуальная непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», — отметила специалист.

