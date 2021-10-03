Диетолог раскрыла опасность большого количества яблок

Яблоки в большом количестве могут вызывать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Такую опасность раскрыла диетолог Елена Соломатина в разговоре с RT.

По словам Соломатиной, особенно ощущения могут усиливаться, если есть кислые яблоки натощак. Причина их появления заключается в том, что в свежих яблоках много кислот, ускоряющих метаболизм.

«У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запеченном виде», — заявила специалистка.

Диетолог добавила, что очень сладкие яблоки надо есть с осторожностью диабетикам с некомпенсированным диабетом (высоким уровнем глюкозы в крови), так как они содержат сахарозу.

При этом Соломатина указала, что яблоки — низкокалорийный и полезный продукт, который содержит много витаминов, клетчатку, выводящую излишки холестерина и эндотоксина. Кроме того, их можно замораживать, чтобы сохранить большое количество витаминов, микро и макроэлементов. Еще одним хорошим способом обработки она назвала сушку.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако может оказаться вредным для здоровья при регулярном употреблении. По словам специалистки, опасность заключается в фитиновой кислоте, из-за которой в организме плохо усваивается железо.