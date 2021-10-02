Назван способ снизить риск развития диабета

Ученые провели исследование, по результатам которого назвали лучшее время для завтрака. По их словам, ранний завтрак может снизить риск развития диабета второго типа и других нарушений обмена веществ. Результаты исследования приводит портал портал Eatthis! Not That!.

Те, кто предпочитает поздно завтракать или вовсе пропускать утренний прием пищи, должны найти способ пересмотреть свое отношение к утренней трапезе, говорится в статье. Результаты исследования показывают, что люди, которые завтракают раньше, имеют более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность.

Исследователи из Северо-Западного университета и Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что люди, которые завтракали раньше 8:30 утра, имели более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность, чем те, кто впервые поел в течение дня. Повышенный уровень глюкозы в крови и резистентность к гормону инсулину, который помогает регулировать уровень сахара в крови, являются двумя маркерами предиабета и диабета 2 типа.

Другие исследования показали, что популярная стратегия диеты, при которой пищу нужно употреблять в ограниченном отрезке времени, а не ее количестве, улучшает метаболическое здоровье. Исходя из этого, ученые посоветовали вместо ограничения по количеству съеденной еды сосредоточиться на времени, в которое человек ее принимает, и начинать утренний прием пищи как можно раньше.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала вредные для пожилых людей продукты. Она призвала людей в пожилом возрасте отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.