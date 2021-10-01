Врач назвала вредные для пожилых людей продукты

Диетолог Дианова: в пожилом возрасте нужно отказаться от промышленных полуфабрикатов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik назвала вредные для пожилых людей продукты.

По ее словам, чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Она призвала людей в пожилом возрасте отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса. «В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища», — сказала она.

Специалист добавила, что консервные изделия стоит потреблять по минимуму, и желательно только в первой половине дня. В первую очередь, это относится к людям с лишним весом, гипертонией и диабетом. Также необходимо ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.

Дианова посоветовала есть как можно меньше сладостей и сдобной выпечки, в состав которой входят пальмовое масло, большое количество трансжиров и сахаров. Она отметила, что цельнозерновой хлеб для пожилых людей гораздо полезнее.

Диетолог также порекомендовала добавлять в рацион фрукты и овощи с учетом индивидуальной переносимости того или иного продукта. Однако с семенами и орехами следует быть поосторожнее.

Кроме того, острые блюда пожилым людям противопоказаны, поскольку они могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы.

Ранее диетолог из Австралии Мелисса Мейер назвала семь правил правильного питания. Он посоветовала не отказываться от каких-либо продуктов полностью. Вместо этого, по ее словам, следует внимательнее следить за размером порций.