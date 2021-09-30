Диетолог назвала способы отказаться от кофе

Диетолог Залетова: люди с повышенным давлением могут заменить кофе на цикорий

Диетолог Татьяна Залетова назвала россиянам способы отказаться от кофе или сократить его потребление в беседе с радио Sputnik.

Альтернативой кофе может стать похожий на него по цвету и вкусу цикорий, отметила Залетова. «Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится», — добавила она. Такой вариант, в частности, подойдет людям с повышенным давлением, остеопорозом и проблемами с усвоением кальция, а также тем, кто имеет синдромом дефицита внимания, синдромом хронической усталости или зависимость от кофеина. Цикорий будет полезен и тем, кто имеет проблемы с поджелудочной железой.

При этом самым простым способом сократить потребление кофе является нормализация режима сна и отдыха. Врач посоветовала не доводить себя до состояния, когда нужна постоянная кофеиновая стимуляция. Помимо этого, можно использовать продукты, которые стимулируют нервную систему, но более мягко. В частности, это приправы, эфирные масла, цитрусовые.

Ранее главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков рассказал, что кофе может облегчить симптомы у больных раком. По словам врача, речь идет только о натуральном кофе, содержащем кофеин.